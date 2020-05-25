В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по коронавирусу

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Липецкой области прокомментировали аудиозапись, на которой губернатор Власти Липецкой области прокомментировали аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные обсуждают, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают".

Ранее депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников написал в телеграмм, что речь идет о цифрах заболеваемости коронавирусом. Он не поясняет, откуда у него аудиозапись.

Что обсуждалось на самом деле

Администрация области отметила, что в действительности обсуждались уточненные данные о проводимых в регионе тестах на инфекцию.

"На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области", — уточнили власти.

По их словам, чтобы не было ошибок и несоответствий, необходимо тщательно заполнять отчетность и быть на постоянной связи с руководством центра по мониторингу.

"Губернатор указывает именно на это. Кроме того (и это слышно на записи), он просит привести отчетность в соответствие с фактическими цифрами", — говорится в сообщении.

Ранее регион уже сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу. В частности, 28 апреля в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить и ошибку исправили.

Начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков заявил РИА Новости, что власти постараются выяснить, как и почему запись с высказываниями губернатора попала в интернет.

Утечки аудиозаписей

Это уже не первый раз, когда аудиозапись с высказываниями Артамонова на совещаниях "сливают" в интернет. Так, в начале мая в соцсетях появилась аудиозапись с обсуждением дезинфекции Липецка . Голос, похожий на голос главы города Евгении Уваркиной , предлагает использовать дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие". Голос, похожий на голос Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".

В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности, от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора.