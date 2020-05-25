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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:02
https://ria.ru/20200525/1571970579.html
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155088/03/1550880358_0:459:2824:2048_1036x0_80_0_0_48e53dd68ec8f0f412b4b0d22062140a.jpg
РИА Новости

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по коронавирусу

18:02 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Липецкой области прокомментировали аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные обсуждают, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают".
Ранее депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников написал в телеграмм, что речь идет о цифрах заболеваемости коронавирусом. Он не поясняет, откуда у него аудиозапись.
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Что обсуждалось на самом деле

Администрация области отметила, что в действительности обсуждались уточненные данные о проводимых в регионе тестах на инфекцию.
"На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области", — уточнили власти.
По их словам, чтобы не было ошибок и несоответствий, необходимо тщательно заполнять отчетность и быть на постоянной связи с руководством центра по мониторингу.
"Губернатор указывает именно на это. Кроме того (и это слышно на записи), он просит привести отчетность в соответствие с фактическими цифрами", — говорится в сообщении.
Ранее регион уже сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу. В частности, 28 апреля в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить и ошибку исправили.
Начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков заявил РИА Новости, что власти постараются выяснить, как и почему запись с высказываниями губернатора попала в интернет.
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Утечки аудиозаписей

Это уже не первый раз, когда аудиозапись с высказываниями Артамонова на совещаниях "сливают" в интернет. Так, в начале мая в соцсетях появилась аудиозапись с обсуждением дезинфекции Липецка. Голос, похожий на голос главы города Евгении Уваркиной, предлагает использовать дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие". Голос, похожий на голос Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности, от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора.
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