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2020-05-25T18:01
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В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских на посту
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РИА Новости

В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских на посту

18:01 25.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Житель Ингушетии, находившийся в состоянии опьянения, на своем автомобиле сбил двоих сотрудников полиции на посту в Северной Осетии, в результате они попали в больницу, сообщает в понедельник главное управление МВД России по СКФО.
"Сегодня ночью на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен" в республике Северная Осетия-Алания водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину. В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие полицейские доставлены в медучреждение.
"Водитель - 37-летний житель Ингушетии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, привлечен к административной ответственности. Материал направлен в ОМВД России по Пригородному району республики Северная Осетия-Алания", - уточняет ведомство.
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Республика Северная Осетия - АланияРеспублика ИнгушетияПроисшествия
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