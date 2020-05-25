В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских на посту

"Сегодня ночью на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен" в республике Северная Осетия-Алания водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину. В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России", - говорится в сообщении.