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Культура
2020-05-25T21:53
https://ria.ru/20200525/1571970494.html
Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк
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РИА Новости

Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк

21:53 25.05.2020
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© AP Photo / Invision/Rich FuryАртисты цирка Cirque du Soleil во время выступления в Лос-Анджелесе
Артисты цирка Cirque du Soleil во время выступления в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Rich Fury
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте предложил купить терпящий бедствие в условиях пандемии цирк, сообщает France Info.
Миллионер из Квебека, в прошлом основатель и руководитель знаменитой труппы, выразил желание выкупить обратно свое детище, выступая в передаче на Radio Canada.
“Этот цирк так много мне дал, что я не могу видеть его в том положении, в котором он сейчас находится… Если я смогу помочь, я это сделаю", – заявил Лалиберте.
В 2015 году он продал свои доли в активе компании. Предприниматель не уточнил, как именно он предполагает действовать и что будут делать нынешние держатели акций цирка, отметив только, что у него есть "хороший план".
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вынудили Cirque du Soleil отменить 44 представления по всему миру и уволить 4679 сотрудников, то есть 95% всего штата. Его общий долг оценивается в 900 миллионов долларов.
Ранее другие компании, в том числе Quebecor из Квебека выражали желание выкупить цирк.
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