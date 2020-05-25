Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте предложил купить терпящий бедствие в условиях пандемии цирк, . Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте предложил купить терпящий бедствие в условиях пандемии цирк, сообщает France Info.

Миллионер из Квебека, в прошлом основатель и руководитель знаменитой труппы, выразил желание выкупить обратно свое детище, выступая в передаче на Radio Canada.

“Этот цирк так много мне дал, что я не могу видеть его в том положении, в котором он сейчас находится… Если я смогу помочь, я это сделаю", – заявил Лалиберте.

В 2015 году он продал свои доли в активе компании. Предприниматель не уточнил, как именно он предполагает действовать и что будут делать нынешние держатели акций цирка, отметив только, что у него есть "хороший план".

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вынудили Cirque du Soleil отменить 44 представления по всему миру и уволить 4679 сотрудников, то есть 95% всего штата. Его общий долг оценивается в 900 миллионов долларов.