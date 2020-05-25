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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:57
https://ria.ru/20200525/1571970195.html
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19

17:57 25.05.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Работа службы скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. За последние сутки в городе Байконур рядом с одноименным космодромом зафиксировано шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, где до этого имелся только один заболевший, говорится на сайте администрации города Байконур.
"По информации регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России, на 16.00 часов 25 мая 2020 года в городе Байконур: количество зараженных - 7; количество выявленных случаев заражения за последние сутки – 6", - говорится в сообщении.
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Все случаи заражения коронавирусной инфекцией в городе завозные, отмечается в сообщении горадминистрации. Один из заболевших прибыл из Москвы, еще пять заражённых - пациенты провизорного стационара поселка Акай, ранее контактировавших с больными в Атырауской области. Все они помещены в центральную медсанчасть номер 1 Байконура. Всего на самоизоляции в городе находится 237 человек.
В прошлый понедельник администрация Байконура сообщила, что по просьбе казахстанской стороны в инфекционное отделение центральной медсанчасти номер 1 Байконура из поселка Акай была доставлена гражданка Казахстана, у которой позже выявили COVID-19. Она проходит лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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