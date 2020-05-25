В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19

"По информации регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России, на 16.00 часов 25 мая 2020 года в городе Байконур: количество зараженных - 7; количество выявленных случаев заражения за последние сутки – 6", - говорится в сообщении.

Все случаи заражения коронавирусной инфекцией в городе завозные, отмечается в сообщении горадминистрации. Один из заболевших прибыл из Москвы, еще пять заражённых - пациенты провизорного стационара поселка Акай, ранее контактировавших с больными в Атырауской области. Все они помещены в центральную медсанчасть номер 1 Байконура. Всего на самоизоляции в городе находится 237 человек.