Богданов обсудил с послом Катара палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей ситуацию в Ливии и палестино-израильское урегулирование, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся 25 мая по инициативе катарской стороны.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Ливии и палестино-израильском урегулировании", - отмечается в заявлении.
Ранее Богданов заявил, что Москва в рамках "квартета" посредников готова продолжить содействие налаживанию палестино-израильского диалога.
На прошлой неделе глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.