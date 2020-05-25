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2020-05-25T17:49
https://ria.ru/20200525/1571969807.html
Богданов обсудил с послом Катара палестино-израильское урегулирование
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Катара палестино-израильское урегулирование

17:49 25.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей ситуацию в Ливии и палестино-израильское урегулирование, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся 25 мая по инициативе катарской стороны.
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"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Ливии и палестино-израильском урегулировании", - отмечается в заявлении.
Ранее Богданов заявил, что Москва в рамках "квартета" посредников готова продолжить содействие налаживанию палестино-израильского диалога.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
21 мая, 18:14
МИД призвал Палестину и Израиль воздерживаться от эскалации
На прошлой неделе глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Фахад Мухаммед аль-АттыйяМихаил БогдановМахмуд АббасИерусалимВосточный ИерусалимСШАВ мире
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