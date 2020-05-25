Богданов обсудил с послом Катара палестино-израильское урегулирование

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Ливии и палестино-израильском урегулировании", - отмечается в заявлении.