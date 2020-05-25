В Узбекистане женщина пыталась продать сына за 15 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 25 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана задержали женщину при попытке продать своего 13-летнего сына за 15 тысяч долларов, сообщает в понедельник пресс-служба следственного департамента при МВД страны.
По данным пресс-службы, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что жительница Турткульского района Каракалпакстана пытается продать своего 13-летнего сына за 15 тысяч долларов.
"На основании данного сообщения в результате мероприятия подозреваемая была задержана в момент передачи помеченных купюр потенциальному покупателю", - говорится в сообщении на сайте департамента.
По данному факту следственным отделом при ОВД Турткульского района возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми, не достигшими 18 лет", ведется предварительное следствие. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
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