В Узбекистане женщина пыталась продать сына за 15 тысяч долларов

"На основании данного сообщения в результате мероприятия подозреваемая была задержана в момент передачи помеченных купюр потенциальному покупателю", - говорится в сообщении на сайте департамента.

По данному факту следственным отделом при ОВД Турткульского района возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми, не достигшими 18 лет", ведется предварительное следствие. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.