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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:50
https://ria.ru/20200525/1571969504.html
В вологодской больнице остаются изолированными 77 медиков и пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

В вологодской больнице остаются изолированными 77 медиков и пациентов

17:50 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Семьдесят семь пациентов и медработников остаются в хирургическом корпусе Вологодской городской больницы №1, закрытом на обсервацию после вспышки коронавируса 12 мая, сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.
"Тридцать четыре сотрудника Вологодской городской больницы находятся в хирургическом корпусе для оказания оставшимся 43 пациентам медицинской помощи", - сказал он в понедельник на заседании оперштаба региона.
По словам Бутакова, состояние этих пациентов не позволяет перевести их в другие медучреждения. При этом еще 49 пациентов хирургического корпуса, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, переведены на обсервацию в Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн, 33 пациента, у которых не подтвердился коронавирус, выписаны домой при условии соблюдения режима самоизоляции.
Как уточнил глава регионального департамента здравоохранения, 11 пациентов хирургического корпуса и 12 медработников с положительными результатами тестов на COVID-19 и легким течением заболевания направлены на амбулаторное лечение.
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Бутаков отметил, что в терапевтическом корпусе Вологодской городской больницы, где 20 мая также был выявлен коронавирус, завершена дезинфекция. Более 50 пациентов этого корпуса с отрицательными анализами на коронавирус выписаны на амбулаторное лечение. Еще 39 пациентов переведены в соседний корпус, где для их лечения набран новый медперсонал.
По данным областного оперштаба, в Вологодской области на понедельник подтверждено 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 34 случая. Выздоровели 267 человек, скончались четверо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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