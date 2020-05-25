В вологодской больнице остаются изолированными 77 медиков и пациентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Семьдесят семь пациентов и медработников остаются в хирургическом корпусе Вологодской городской больницы №1, закрытом на обсервацию после вспышки коронавируса 12 мая, сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

"Тридцать четыре сотрудника Вологодской городской больницы находятся в хирургическом корпусе для оказания оставшимся 43 пациентам медицинской помощи", - сказал он в понедельник на заседании оперштаба региона.

По словам Бутакова, состояние этих пациентов не позволяет перевести их в другие медучреждения. При этом еще 49 пациентов хирургического корпуса, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, переведены на обсервацию в Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн, 33 пациента, у которых не подтвердился коронавирус, выписаны домой при условии соблюдения режима самоизоляции.

Как уточнил глава регионального департамента здравоохранения, 11 пациентов хирургического корпуса и 12 медработников с положительными результатами тестов на COVID-19 и легким течением заболевания направлены на амбулаторное лечение.

Бутаков отметил, что в терапевтическом корпусе Вологодской городской больницы, где 20 мая также был выявлен коронавирус, завершена дезинфекция. Более 50 пациентов этого корпуса с отрицательными анализами на коронавирус выписаны на амбулаторное лечение. Еще 39 пациентов переведены в соседний корпус, где для их лечения набран новый медперсонал.

По данным областного оперштаба, в Вологодской области на понедельник подтверждено 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 34 случая. Выздоровели 267 человек, скончались четверо.