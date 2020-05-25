Из-за урагана на Урале погиб второй человек

Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В горздраве РИА Новости сообщили, что в результате стихии в уральской столице погиб один человек – рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке.

"В результате резкого порыва ветра со здания сорвало верхнюю часть покрытия, крышу. По стечению обстоятельств именно в эту минуту из здания вышел мужчина, чтобы переставить свою машину от греха подальше. Он хотел убрать автомобиль, который стоял под деревом, и именно в эту минуту вся конструкция упала на него. Прибывшая неотложка констатировала смерть мужчины", - сказал Горелых.