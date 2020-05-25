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2020-05-25T17:50
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Из-за урагана на Урале погиб второй человек
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РИА Новости

Из-за урагана на Урале погиб второй человек

17:40 25.05.2020 (обновлено: 17:50 25.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Последствия штормового ветра в Свердловской области
Последствия штормового ветра в Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия штормового ветра в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Вторым погибшим в результате штормового ветра в Свердловской области стал мужчина, на которого упала оторвавшаяся кровля со здания в городе Арамиль, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В горздраве РИА Новости сообщили, что в результате стихии в уральской столице погиб один человек – рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке.
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"В результате резкого порыва ветра со здания сорвало верхнюю часть покрытия, крышу. По стечению обстоятельств именно в эту минуту из здания вышел мужчина, чтобы переставить свою машину от греха подальше. Он хотел убрать автомобиль, который стоял под деревом, и именно в эту минуту вся конструкция упала на него. Прибывшая неотложка констатировала смерть мужчины", - сказал Горелых.
Он уточнил, что погибшим оказался местный житель 1963 года рождения. По факту ЧП проводится проверка, по итогам будет принято обоснованное решение.
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