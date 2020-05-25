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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:38
https://ria.ru/20200525/1571969138.html
В тюрьме города Картахена в Колумбии выявили очаг заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В тюрьме города Картахена в Колумбии выявили очаг заражения коронавирусом

17:38 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая – РИА Новости. Более 150 заключенных тюрьмы крупного города Картахена на побережье Колумбии больны COVID-19, это треть от общего числа проверенных, сообщает BLU Radio со ссылкой на главу департамента здравоохранения города Хоану Буэно.
Первый больной в перенаселенной тюрьме Тернера был выявлен 14 мая. "В тюрьме Тернера после выявления первого случая была сделана серия проб среди заключенных, административных работников. Было взято 506 анализов, из которых 155 оказались положительными", - сказала Буэно.
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Заболевшие заключенные находятся под постоянным контролем, у них легкая форма COVID-19. По данным источников BLU Radio, также заразились четверо работников тюрьмы. В Тернере находится 2385 заключенных, при том что она может вмещать 1386 человек.
Неделю назад министр юстиции Колумбии Маргарита Кабельос сообщала, что из 132 пенитенциарных учреждений страны в семи тюрьмах есть больные коронавирусом.
В апреле был издан декрет, который позволит освободить из тюрем заключенных старше 60 лет, беременных и матерей с детьми до трех лет, людей с ограниченными возможностями, которые были приговорены на срок до пяти лет и которые отбыли уже 40% срока. В этот перечень не входят осужденные за коррупцию, изнасилования, убийства и преступления, связанные с наркотиками. В рамках данного декрета за месяц из тюрьмы вышли 566 узников.
Всего в Колумбии подтверждено 21 175 случаев заболевания коронавирусом, скончались 727 человек, 5016 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КартахенаКолумбияВ мире
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