Два человека погибли в Свердловской области из-за штормового ветра

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли из-за мощного циклона в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. До этого было известно только об одном погибшем в Екатеринбурге — об этом РИА Новости сообщали в местном горздраве. Также сообщалось о поваленном кране там же и многочисленных вырванных из земли деревьях — некоторые из них упали на людей.
"В области два человека погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, повреждены крыши десяти зданий, восемь автомобилей, повалены свыше 20 деревьев. Информация продолжает обновляться.
В 30 поселениях перебои с электричеством, там живут более 16 тысяч человек.