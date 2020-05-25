Два человека погибли в Свердловской области из-за штормового ветра

Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли из-за мощного циклона в Два человека погибли из-за мощного циклона в Свердловской области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. До этого было известно только об одном погибшем в Екатеринбурге — об этом РИА Новости сообщали в местном горздраве. Также сообщалось о поваленном кране там же и многочисленных вырванных из земли деревьях — некоторые из них упали на людей.

"В области два человека погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, повреждены крыши десяти зданий, восемь автомобилей, повалены свыше 20 деревьев. Информация продолжает обновляться.