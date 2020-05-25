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2020-05-25T19:51
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Два человека погибли в Свердловской области из-за штормового ветра
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РИА Новости

Два человека погибли в Свердловской области из-за штормового ветра

17:37 25.05.2020 (обновлено: 19:51 25.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли из-за мощного циклона в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. До этого было известно только об одном погибшем в Екатеринбурге — об этом РИА Новости сообщали в местном горздраве. Также сообщалось о поваленном кране там же и многочисленных вырванных из земли деревьях — некоторые из них упали на людей.
"В области два человека погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, повреждены крыши десяти зданий, восемь автомобилей, повалены свыше 20 деревьев. Информация продолжает обновляться.
В 30 поселениях перебои с электричеством, там живут более 16 тысяч человек.
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
Вчера, 16:37
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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