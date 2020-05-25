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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:34
https://ria.ru/20200525/1571968878.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:34 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 92 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2051, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 1959.
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"За 25 мая в Ульяновской области зарегистрировано 92 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2051 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из общего числа случаев заболевания 667, или 32,52%, подтверждено у людей старше 50 лет, 623, или 30,38%, - у людей от 30 до 49 лет, 372 или 18,14%, - у людей старше 65 лет.
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По информации Роспотребнадзора, в легкой форме коронавирус протекает у 45,05% заболевших (924 случая), состояние средней степени тяжести у 19,26% заболевших (395 случаев), тяжелое состояние - у 1,07% (22 случая), бессимптомно болеют 34,62% заразившихся (710 человек).
Из общего числа заразившихся 506 человек выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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