В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 92 жителей Ульяновской области , общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2051, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 1959.

"За 25 мая в Ульяновской области зарегистрировано 92 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2051 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из общего числа случаев заболевания 667, или 32,52%, подтверждено у людей старше 50 лет, 623, или 30,38%, - у людей от 30 до 49 лет, 372 или 18,14%, - у людей старше 65 лет.

По информации Роспотребнадзора, в легкой форме коронавирус протекает у 45,05% заболевших (924 случая), состояние средней степени тяжести у 19,26% заболевших (395 случаев), тяжелое состояние - у 1,07% (22 случая), бессимптомно болеют 34,62% заразившихся (710 человек).

Из общего числа заразившихся 506 человек выздоровели, шестеро скончались.