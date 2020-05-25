Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко прокомментировал заявление продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении артистов и вызванную им дискуссию.
Музыкант выразил мнение, что многие артисты, особенно молодые, оказались в сложной ситуации.
"Иосифу не стоило говорить про "первую десятку" артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся", — сказал Лещенко "Газете.ру".
Певец призвал людей не обострять ситуацию, проявить понимание и терпение в нынешних условиях.
"Надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить. Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга", — заключил артист.
На днях Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.