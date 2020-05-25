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Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах
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РИА Новости

Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах

17:33 25.05.2020 (обновлено: 19:58 25.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко прокомментировал заявление продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении артистов и вызванную им дискуссию.
Музыкант выразил мнение, что многие артисты, особенно молодые, оказались в сложной ситуации.

"Иосифу не стоило говорить про "первую десятку" артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся", — сказал Лещенко "Газете.ру".

Певец призвал людей не обострять ситуацию, проявить понимание и терпение в нынешних условиях.
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"Надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить. Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга", — заключил артист.
На днях Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
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