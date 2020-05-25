Попова рассказала о требованиях к организации отдыха

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Места расселения людей в отпуске, транспорт должны быть подготовлены по особым правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила, что для нового этапа, когда можно будет отдыхать в других регионах РФ, подготовлено значительное количество правил и рекомендаций.
"Во-первых, конечно же, это организация тех самых мест, в которых будут жить люди, где они будут расселены. Это подготовка транспортных средств по особым правилам, уже сегодня созданным, утвержденным вместе с транспортным бизнесом, с компаниями, которые этим занимаются", - сказала она на брифинге в правительстве.
Попова отметила, что это реализуемые и выполнимые требования, которые обеспечат безопасность людей.
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