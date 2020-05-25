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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:27
https://ria.ru/20200525/1571968478.html
Попова рассказала о требованиях к организации отдыха
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РИА Новости

Попова рассказала о требованиях к организации отдыха

17:27 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Места расселения людей в отпуске, транспорт должны быть подготовлены по особым правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила, что для нового этапа, когда можно будет отдыхать в других регионах РФ, подготовлено значительное количество правил и рекомендаций.
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"Во-первых, конечно же, это организация тех самых мест, в которых будут жить люди, где они будут расселены. Это подготовка транспортных средств по особым правилам, уже сегодня созданным, утвержденным вместе с транспортным бизнесом, с компаниями, которые этим занимаются", - сказала она на брифинге в правительстве.
Попова отметила, что это реализуемые и выполнимые требования, которые обеспечат безопасность людей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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