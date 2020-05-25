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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T20:04
https://ria.ru/20200525/1571968320.html
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова

17:25 25.05.2020 (обновлено: 20:04 25.05.2020)
15423
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, возвращаясь в Россию, люди должны будут изолироваться на две недели за свой счет.
"Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", - сказала она на брифинге в правительстве.
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991021851
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Абсолютно верное решение! Не доходит через ум, дойдёт через кошелёк.
25 мая, 17:29
Владимир Белогорский
3201008
Такой вот ненавязчивый занавес опустился... Что интересно. Сегодня, например, прошла новость,что в Черногории вируса более НЕТ СОВСЕМ. Но возвращаться оттуда все равно придется через карантин?
25 мая, 17:31
Von Stirliz
16010016
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