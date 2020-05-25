Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова

"Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", - сказала она на брифинге в правительстве.