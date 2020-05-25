Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, возвращаясь в Россию, люди должны будут изолироваться на две недели за свой счет.
"Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", - сказала она на брифинге в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.