Глава липецкого Роспотребнадзора объяснил запись с совещания по COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главный санитарный врач Липецкой области Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев объяснил в комментарии "Вестям" , о чем шла речь на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, запись с которого попала в интернет.

По его словам, в рамках мероприятия обсуждался вопрос о двух показателях — мощности лабораторий на территории Липецкой области и количестве проводимых исследований на 100 тысяч населения.

Бондарев рассказал, что на записи речь шла о том, что в отчет были включены показатели не всех лабораторий, в частности, не учли данные лаборатории УФСИН. Также он отметил, что показатель мощности повысился в связи с переходом ряда лабораторий на работу в две смены.

Ранее в телеграм-канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос главы региона Игоря Артамонова , беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект".

Хомутинников отметил, что речь идет о цифрах по коронавирусу. Он не пояснил, откуда у него аудиозапись.

В пресс-службе администрации Липецкой области позднее пояснили, что на заседании регионального оперативного штаба губернатор и его подчиненные не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.