Глава липецкого Роспотребнадзора объяснил запись с совещания по COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев объяснил в комментарии "Вестям", о чем шла речь на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, запись с которого попала в интернет.
По его словам, в рамках мероприятия обсуждался вопрос о двух показателях — мощности лабораторий на территории Липецкой области и количестве проводимых исследований на 100 тысяч населения.
Бондарев рассказал, что на записи речь шла о том, что в отчет были включены показатели не всех лабораторий, в частности, не учли данные лаборатории УФСИН. Также он отметил, что показатель мощности повысился в связи с переходом ряда лабораторий на работу в две смены.
Ранее в телеграм-канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос главы региона Игоря Артамонова, беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект".
Хомутинников отметил, что речь идет о цифрах по коронавирусу. Он не пояснил, откуда у него аудиозапись.
В пресс-службе администрации Липецкой области позднее пояснили, что на заседании регионального оперативного штаба губернатор и его подчиненные не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.