Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отечественный туризм понес сильные убытки от коронавируса - 1,5 триллиона рублей недостающих доходов, под угрозой потерять работу находятся 2,5 миллиона человек, задействованных в отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Одна из самых пострадавших отраслей, которая понесла убытки, является наш отечественный туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы по оценке Ростуризма достигли 1,5 триллиона рублей", - сказал Чернышенко на брифинге.
"В отрасли непосредственно задействованы 2,5 миллиона человек, которые находятся сейчас под угрозой потерять свою работу", - отметил вице-премьер.
По его словам, если считать со смежными отраслями, речь идет о более 7 миллионах человек.
Чернышенко также указал, что туристическая отрасль России в последние годы очень динамично развивалась. "Не просто конкурировала с мировыми туристическими продуктами, но даже выигрывала в этой конкуренции. Мы знаем, что во многие наши курорты знаменитые, например в Сочи на Красную поляну, очень сложно попасть в сезон", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.