Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса

По его словам, если считать со смежными отраслями, речь идет о более 7 миллионах человек.

Чернышенко также указал, что туристическая отрасль России в последние годы очень динамично развивалась. "Не просто конкурировала с мировыми туристическими продуктами, но даже выигрывала в этой конкуренции. Мы знаем, что во многие наши курорты знаменитые, например в Сочи на Красную поляну, очень сложно попасть в сезон", - добавил он.