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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:45
https://ria.ru/20200525/1571968210.html
Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса

17:22 25.05.2020 (обновлено: 17:45 25.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отечественный туризм понес сильные убытки от коронавируса - 1,5 триллиона рублей недостающих доходов, под угрозой потерять работу находятся 2,5 миллиона человек, задействованных в отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Одна из самых пострадавших отраслей, которая понесла убытки, является наш отечественный туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы по оценке Ростуризма достигли 1,5 триллиона рублей", - сказал Чернышенко на брифинге.
"В отрасли непосредственно задействованы 2,5 миллиона человек, которые находятся сейчас под угрозой потерять свою работу", - отметил вице-премьер.
По его словам, если считать со смежными отраслями, речь идет о более 7 миллионах человек.
Чернышенко также указал, что туристическая отрасль России в последние годы очень динамично развивалась. "Не просто конкурировала с мировыми туристическими продуктами, но даже выигрывала в этой конкуренции. Мы знаем, что во многие наши курорты знаменитые, например в Сочи на Красную поляну, очень сложно попасть в сезон", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоТуризмКоронавирусыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Экономика
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