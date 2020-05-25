Попова пожелала россиянам мужества не нарушать правила

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пожелала россиянам найти в себе мужество и силы не нарушать правила, введенные из-за коронавируса.
На брифинге в правительстве она отметила, что, планируя свои путешествия, люди должны помнить о новых условиях, в которых сегодня живет весь мир. Эти условия диктуют новые правила, нарушение которых грозит высоким риском для здоровья, уточнила Попова.
"Я от всей души желаю вам здоровья и желаю найти в себе силы, мужество, терпение, дисциплину этих правил не нарушать", - добавила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.