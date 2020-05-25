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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:15
https://ria.ru/20200525/1571967889.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Южной Америке
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Южной Америке

17:15 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Интенсивный рост заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Южной Америке, также настораживают цифры по новым случаям COVID-19, зафиксированные на африканском континенте и в некоторых странах Азии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Южной Америке сегодня очень интенсивный рост заболеваемости COVID-19, пока остановить его не удаётся. Очень настораживающие цифры приходят с африканского континента и из целого ряда стран Азии", - сказала Попова в ходе брифинга "Перспективы восстановления туристической отрасли".
По ее словам, ежедневно регистрируются случаи коронавируса там, где на сегодняшний день количество снижается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южная АмерикаОбщество
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