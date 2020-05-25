Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Южной Америке

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Интенсивный рост заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Южной Америке, также настораживают цифры по новым случаям COVID-19, зафиксированные на африканском континенте и в некоторых странах Азии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Южной Америке сегодня очень интенсивный рост заболеваемости COVID-19, пока остановить его не удаётся. Очень настораживающие цифры приходят с африканского континента и из целого ряда стран Азии", - сказала Попова в ходе брифинга "Перспективы восстановления туристической отрасли".
По ее словам, ежедневно регистрируются случаи коронавируса там, где на сегодняшний день количество снижается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.