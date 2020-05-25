Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Южной Америке

"В Южной Америке сегодня очень интенсивный рост заболеваемости COVID-19, пока остановить его не удаётся. Очень настораживающие цифры приходят с африканского континента и из целого ряда стран Азии", - сказала Попова в ходе брифинга "Перспективы восстановления туристической отрасли".