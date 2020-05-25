В правительстве заявили об отсутствии предпосылок для выездного туризма

"Наши граждане нуждаются в отдыхе и все мы заждались, когда можно будет путешествовать. Это является неотъемлемой потребностью современного человека, но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня просто нет. По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%", - сказал Чернышенко на брифинге.