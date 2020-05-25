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Туризм
2020-05-25T17:23
https://ria.ru/20200525/1571967844.html
В правительстве заявили об отсутствии предпосылок для выездного туризма
https://cdn24.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:0:1400:788_1036x0_80_0_0_b26cb229b5594d02ef1957a0ff6d2489.jpg
РИА Новости

В правительстве заявили об отсутствии предпосылок для выездного туризма

17:15 25.05.2020 (обновлено: 17:23 25.05.2020)
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© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предпосылок для разрешения выездных туристических потоков пока нет, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Наши граждане нуждаются в отдыхе и все мы заждались, когда можно будет путешествовать. Это является неотъемлемой потребностью современного человека, но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня просто нет. По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%", - сказал Чернышенко на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
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