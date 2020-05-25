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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:17
https://ria.ru/20200525/1571967788.html
Попова заявила, что коронавирус не собирается уходить
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова заявила, что коронавирус не собирается уходить

17:14 25.05.2020 (обновлено: 17:17 25.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Все живут в условиях "новой нормальности", к ним надо привыкнуть, вирус не собирается уходить, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Мы уже говорили с вами и не один раз, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности", - сказала Попова на брифинге в доме правительства в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Все живут в условиях "новой нормальности" (с)... На ютубе есть ролик, нарезка новостей из разных стран, от подобных представителей в каждой стране звучит фраза "новая нормальность"... Согласитесь звучит как то не по русски? Я правильно понимаю всем разослали электронные методички с переводом с английского?
25 мая, 18:05
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