Попова оценила уровень тестирования на коронавирус в разных странах

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень тестирования на коронавирус в странах очень разный, где-то тесты почти не проводятся, а заболевшие есть.
По ее словам, в мире каждый день регистрируется порядка 100 тысяч новых случаев коронавируса.
"И это только те, о которых известно, потому что уровень тестирований крайне разный в разных странах. И есть страны, где тестирования практически не проводятся, а, безусловно, больные там есть", - сказала она на брифинге в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.