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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:15
https://ria.ru/20200525/1571967755.html
Попова оценила уровень тестирования на коронавирус в разных странах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова оценила уровень тестирования на коронавирус в разных странах

17:15 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень тестирования на коронавирус в странах очень разный, где-то тесты почти не проводятся, а заболевшие есть.
По ее словам, в мире каждый день регистрируется порядка 100 тысяч новых случаев коронавируса.
"И это только те, о которых известно, потому что уровень тестирований крайне разный в разных странах. И есть страны, где тестирования практически не проводятся, а, безусловно, больные там есть", - сказала она на брифинге в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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