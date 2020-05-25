Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в мире

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В мире, как и в России, идет снижение заболеваемости коронавирусом, но далеко не во всех странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что РФ вошла в эпидемию новой коронавирусной инфекции спустя два с половиной месяца после ее начала в других странах.
"Но я бы хотела отметить, что и в мире идет снижение заболеваемости, но далеко не везде. Снижение ежедневно регистрируемых случаев идет в Европе, на европейском континенте, идет в Северной Америке и некоторых странах Азии", - заявила она на брифинге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.