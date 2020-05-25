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2020-05-25T17:12
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Вице-премьер Чернышенко призвал регионы подготовиться к приему туристов
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РИА Новости

Вице-премьер Чернышенко призвал регионы подготовиться к приему туристов

17:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регионам необходимо подготовиться к приему туристов, в ближайшее время они должны приступить к подготовке инфраструктуры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас надо помочь туристической отрасли, подготовиться к приему туристов наших отечественных на местах. И для того, чтобы субъекты соответствовали рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы они могли буквально на следующий день после соответствия требованиям начать принимать туристов...еще раз обращаюсь к нашим субъектам и представителям туристического бизнеса: пожалуйста, в ближайшее время...немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры", - сказал Чернышенко на брифинге.
Он добавил, что в ближайшее время кабмин объявит о мерах поддержки туристической отрасли.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоКоронавирусыНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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