Вице-премьер Чернышенко призвал регионы подготовиться к приему туристов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регионам необходимо подготовиться к приему туристов, в ближайшее время они должны приступить к подготовке инфраструктуры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас надо помочь туристической отрасли, подготовиться к приему туристов наших отечественных на местах. И для того, чтобы субъекты соответствовали рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы они могли буквально на следующий день после соответствия требованиям начать принимать туристов...еще раз обращаюсь к нашим субъектам и представителям туристического бизнеса: пожалуйста, в ближайшее время...немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры", - сказал Чернышенко на брифинге.
Он добавил, что в ближайшее время кабмин объявит о мерах поддержки туристической отрасли.
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