В Екатеринбурге один человек погиб из-за штормового ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Один человек скончался от травм, полученных в результате падения от штормового ветра строительного крана в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в горздраве.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник.
"Двое пострадавших (в Екатеринбурге - ред.), среди них один погибший – крановщик", - сказала собеседница агентства.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран, в результате чего пострадал рабочий. Сообщалось также, что травму головы получил мужчина в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. В городе Полевском на улице 2-ой микрорайон от поваленных веток пострадала женщина, в бессознательном состоянии она доставлена в больницу.