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2020-05-25T17:22
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В Екатеринбурге один человек погиб из-за штормового ветра
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РИА Новости

В Екатеринбурге один человек погиб из-за штормового ветра

17:11 25.05.2020 (обновлено: 17:22 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Один человек скончался от травм, полученных в результате падения от штормового ветра строительного крана в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в горздраве.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник.
"Двое пострадавших (в Екатеринбурге - ред.), среди них один погибший – крановщик", - сказала собеседница агентства.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран, в результате чего пострадал рабочий. Сообщалось также, что травму головы получил мужчина в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. В городе Полевском на улице 2-ой микрорайон от поваленных веток пострадала женщина, в бессознательном состоянии она доставлена в больницу.
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