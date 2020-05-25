В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Возможность поэтапного открытия туристического сезона в России связана с созданием условий, препятствующих распространению коронавируса, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор. <...> Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета", — отметил он на брифинге.
Так, с 1 июля первыми откроются санатории. Но, несмотря на то, что все "заждались, когда можно будет путешествовать", предпосылок для начала массовых туристических поездок за рубеж пока нет, а опасность второй волны заболеваемости еще высока, сказал Чернышенко. В связи с этим Ростуризм по-прежнему будет рекомендовать по возможности воздерживаться от поездок за пределы страны.
"По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100 процентов. <...> Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо в нашей стране есть все условия для этого", — подчеркнул вице-премьер, добавив, что въезжающие на территорию России все еще будут обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию за свой счет.
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, подтвердила, что ведомство готово за неделю доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода сферы туризма из режима ограничений.
Распространение коронавирусного заболевания
Число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч погибли.
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Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке — Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.