В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

"Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор. <...> Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета", — отметил он на брифинге.