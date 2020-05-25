Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу

ОРЕНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Благодаря грантам, выданным по программе господдержки, начинающие фермеры Оренбуржья смогли увеличить техническую базу хозяйств области на триста тракторов, расширить площади обрабатываемых земель, увеличить в области численность крупного рогатого скота на 17 тысяч голов, сообщает пресс-служба областного правительства.

"За семь лет, начиная с 2012 года, благодаря средствам грантов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Оренбуржье прошло обновление технической базы - закуплены 17058 голов КРС, 3165 овец, 255 лошадей, из техники – 318 тракторов, 34 комбайна, около пятидесяти единиц грузовых и грузопассажирских автомобилей", - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы отмечает, что гранты помогли фермерским хозяйствам области модернизировать и закупить новое оборудование для ферм, обработки и фасовки овощей, рыборазведения, комбикормовые установки и различный сельхозинвентарь.

В качестве примера эффективного использования грантов собеседник РИА Новости привел крестьянско–фермерское хозяйство Александра Белова, получившего в 2015 году грант на поддержку семейных животноводческих ферм в размере восьми миллионов рублей. Благодаря гранту в хозяйстве прошло обновление парка сельхозтехники, увеличены объемы производимой продукции и созданы новые рабочие места.