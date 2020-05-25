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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-25T17:09
https://ria.ru/20200525/1571967370.html
Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667883_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_e97a22fd18ddfdf894f6498e86e84b16.jpg
РИА Новости

Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу

17:09 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена
Заготовка рулонов сена
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Благодаря грантам, выданным по программе господдержки, начинающие фермеры Оренбуржья  смогли увеличить техническую базу хозяйств области на триста тракторов, расширить площади обрабатываемых земель, увеличить в области численность крупного рогатого скота на 17 тысяч голов,  сообщает пресс-служба областного правительства.
"За семь лет, начиная с 2012 года, благодаря средствам грантов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Оренбуржье прошло обновление технической базы - закуплены 17058 голов КРС, 3165 овец, 255 лошадей, из техники – 318 тракторов, 34 комбайна, около пятидесяти  единиц грузовых и грузопассажирских автомобилей", - говорится в сообщении.
Представитель пресс-службы отмечает, что гранты помогли фермерским хозяйствам области модернизировать и закупить новое оборудование для ферм, обработки и фасовки овощей, рыборазведения, комбикормовые установки и различный сельхозинвентарь. 
В качестве примера эффективного использования грантов собеседник РИА Новости привел крестьянско–фермерское хозяйство Александра Белова, получившего в 2015  году грант на поддержку семейных животноводческих ферм в размере восьми миллионов рублей. Благодаря гранту в хозяйстве прошло обновление парка сельхозтехники, увеличены объемы производимой продукции и созданы новые рабочие места.
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