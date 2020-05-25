В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков

По мнению депутата, в России цены на топливо не зависят от рыночных законов.

"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм <...> не работает", — сказал он в беседе с радиостанцией " Говорит Москва ".

Парламентарий призвал не волноваться из-за распоряжений правительства, касающихся топливного рынка.

"Стоимость топлива для российского потребителя будет только расти", — отметил депутат. По его словам, разница лишь в том, будет этот рост либо медленнее, либо быстрее.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов , в свою очередь, выступил за сбалансированные шаги в топливной отрасли.

"Совершенно очевидно, что мы должны сейчас запретить (для внешних поставок. — Прим.ред.) свой рынок нефтяных продуктов, поскольку цены на сырье были крайне низкими и в связи с тем, что из-за введенных ограничений потребление топлива сильно уменьшилось", — цитирует его слова радиостанция.