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2020-05-25T17:10
https://ria.ru/20200525/1571967334.html
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
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РИА Новости

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

17:09 25.05.2020 (обновлено: 17:10 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
По мнению депутата, в России цены на топливо не зависят от рыночных законов.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм <...> не работает", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Парламентарий призвал не волноваться из-за распоряжений правительства, касающихся топливного рынка.
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"Стоимость топлива для российского потребителя будет только расти", — отметил депутат. По его словам, разница лишь в том, будет этот рост либо медленнее, либо быстрее.
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, в свою очередь, выступил за сбалансированные шаги в топливной отрасли.
"Совершенно очевидно, что мы должны сейчас запретить (для внешних поставок. — Прим.ред.) свой рынок нефтяных продуктов, поскольку цены на сырье были крайне низкими и в связи с тем, что из-за введенных ограничений потребление топлива сильно уменьшилось", — цитирует его слова радиостанция.
Ранее в понедельник правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.
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РоссияЦены на нефтьАлександр СтаровойтовВячеслав ЛысаковГосдума РФБензинЭкономика
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