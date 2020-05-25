Для въезжающих в Россию продолжат действовать карантинные меры

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Для въезжающих в РФ правила по санитарным мерам будут оставаться жесткими, карантин пока останется, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Для въезжающих (в РФ) правила будут оставаться жесткими, в том числе включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счёт. Будут продолжать действовать рекомендации и Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России",- сказал Чернышенко на брифинге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.