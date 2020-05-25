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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:23
https://ria.ru/20200525/1571967225.html
Попова посоветовала россиянам пока не выезжать за рубеж
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:49:3134:1812_1036x0_80_0_0_ec171e79947655e6a36e79b20af1c141.jpg
РИА Новости

Попова посоветовала россиянам пока не выезжать за рубеж

17:07 25.05.2020 (обновлено: 17:23 25.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что сейчас крайне нежелательно уезжать за рубеж.
"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируются порядка 100 тысяч новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах, и есть страны, где тестирование практически не проводится, а, безусловно, больные там есть", - сказала Попова на брифинге в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
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