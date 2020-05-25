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РИА Наука
2020-05-25T22:11
https://ria.ru/20200525/1571967196.html
Биологи открыли новый половой гормон
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РИА Новости

Биологи открыли новый половой гормон

22:11 25.05.2020
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© Flickr / Thierry MarysaelГенномодифицированные рыбки Danio rerio
Генномодифицированные рыбки Danio rerio
© Flickr / Thierry Marysael
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Изучая генные мутации у рыб, ученые обнаружили фермент, который стимулирует их сексуальные функции, работая как половой гормон. Открытие может привести к созданию новых методов лечения бесплодия у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.
Канадские биологи из Оттавского университета вместе с их коллегами из Института гидробиологии Китайской академии наук, проводили эксперименты по редактированию генов у рыбок данио, наблюдая, как генные мутации сказываются на половой функции рыбок и взаимодействии самцов и самок во время спаривания.
В одном из экспериментов ученые заметили, что изменение посредством специфической мутации генов пептида секретогранина-2 приводило к тому, что самцы переставали обращать внимание на самок и не оплодотворяли выбрасываемую самками икру. При этом рыбы выглядели абсолютно здоровыми.
Обычно, через несколько минут после первой встречи самец начинает преследовать самку в ритуале ухаживания, и вскоре самка выпускает свои яйцеклетки в воду, а самец их моментально оплодотворяет. Но в генетически модифицированных парах оплодотворение происходило только в одном случае из десяти.
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Секретогранин-2 — это крупный белок, который важен для нормального функционирования клеток мозга и других клеток, которые выделяют гормоны для контроля функций организма, таких как рост и размножение. Он присутствует не только в организме рыб, но и у других животных и человека.
"Однако этот белок может быть разделен на части специальными ферментами, и мы обнаружили, что один его небольшой фрагмент, называемый пептидом секретоневрина, важен для стимуляции половой функции", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Вэнса Трюдо (Vance Trudeau), профессора кафедры нейроэндокринологии Оттавского университета.
Путем однократной инъекции пептида секретоневрина ученым удалось частично восстановить половую функцию у генетически измененных рыб. Авторы полагают, что пептид действует на клетки в мозге и гипофизе, увеличивая высвобождение гормонов. По их мнению, это можно рассматривать как предварительное доказательство того, что мутации секретогранина-2 приводят к нарушению сексуального поведения у животных в целом, а с помощью секретоневрина, выполняющего функцию полового гормона, эту ситуацию можно исправить.
"Мы обнаружили новые гены, которые регулируют репродукцию, а пептид секретоневрина сам по себе является новым гормоном, — говорит Трюдо. — Секретоневрин, вырабатываемый у рыб, очень похож на тот, который обнаружен у других животных и человека".
В дальнейшем ученые планируют использовать генетически модифицированных рыбок данио в качестве лабораторной модели для поиска других факторов, связанных со сферой половых функций — будь то увеличение нереста у культивируемых видов рыб или поиск новых методов лечения бесплодия у человека.
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