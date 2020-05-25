Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Ранее на брифинге в правительстве Попова отметила, что люди привыкают жить в "новой нормальности", уже многому научились во время пандемии.
"Вирус тоже учится жить в человеческой популяции, и вот это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче при том, что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Мы должны научиться с вами так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось, при том, что вирус останется с нами, сегодня это очевидно", - сказала Попова.
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