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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:23
https://ria.ru/20200525/1571967076.html
Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции

17:05 25.05.2020 (обновлено: 17:23 25.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Ранее на брифинге в правительстве Попова отметила, что люди привыкают жить в "новой нормальности", уже многому научились во время пандемии.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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"Вирус тоже учится жить в человеческой популяции, и вот это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче при том, что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Мы должны научиться с вами так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось, при том, что вирус останется с нами, сегодня это очевидно", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
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