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2020-05-25T20:04
https://ria.ru/20200525/1571966875.html
Трамп раскритиковал СМИ за сообщение о его игре в гольф
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РИА Новости

Трамп раскритиковал СМИ за сообщение о его игре в гольф

17:07 25.05.2020 (обновлено: 20:04 25.05.2020)
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© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
Дональд Трамп за игрой в гольф
© AP Photo/Patrick Semansky, File
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ в ответ на то, что они написали о его поездке на поле для гольфа на выходных.
"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!" - написал он в понедельник в своем Twitter.
Он также припомнил, что экс-президент Барак Обама в свое время летал играть в гольф на Гавайи "на полностью снаряженном (Боинг) 747".
"Он также играл сразу после жестокого убийства "Исламским государством"* прекрасного молодого человека. Совершенно неуместно", - добавил Трамп.
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Ранее Белый дом сообщил, что глава государства отправился в принадлежащий ему гольф-клуб Trump National Golf Club Washington, DC в городе Стерлинг, штат Виргиния, что находится примерно в получасе езды от столицы США. Клуб расположен в живописном месте неподалеку от реки Потомак. На территории есть несколько полей для гольфа, оборудована зона отдыха и смотровая площадка с искусственным водопадом.
На территории Виргинии, соседнего штата Мэриленд и в Вашингтоне карантин действует с марта. Однако гольф-клубы в Виргинии открыты, поэтому Трамп решил воспользоваться солнечной и теплой погодой, чтобы поиграть в свою любимую игру.
* Терроритисческая группировка, запрещенная в России.
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