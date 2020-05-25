Трамп раскритиковал СМИ за сообщение о его игре в гольф

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ в ответ на то, что они написали о его поездке на поле для гольфа на выходных.
"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!" - написал он в понедельник в своем Twitter.
Он также припомнил, что экс-президент Барак Обама в свое время летал играть в гольф на Гавайи "на полностью снаряженном (Боинг) 747".
"Он также играл сразу после жестокого убийства "Исламским государством"* прекрасного молодого человека. Совершенно неуместно", - добавил Трамп.
Ранее Белый дом сообщил, что глава государства отправился в принадлежащий ему гольф-клуб Trump National Golf Club Washington, DC в городе Стерлинг, штат Виргиния, что находится примерно в получасе езды от столицы США. Клуб расположен в живописном месте неподалеку от реки Потомак. На территории есть несколько полей для гольфа, оборудована зона отдыха и смотровая площадка с искусственным водопадом.
На территории Виргинии, соседнего штата Мэриленд и в Вашингтоне карантин действует с марта. Однако гольф-клубы в Виргинии открыты, поэтому Трамп решил воспользоваться солнечной и теплой погодой, чтобы поиграть в свою любимую игру.
* Терроритисческая группировка, запрещенная в России.