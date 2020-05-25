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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:56
https://ria.ru/20200525/1571966804.html
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571880293_0:276:3033:1982_1036x0_80_0_0_8e3a238ea9dd7b86a933da769a043c96.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два

17:01 25.05.2020 (обновлено: 22:56 25.05.2020)
30004
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Масочный режим придется соблюдать в ближайший месяц или два, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга о восстановлении туристической отрасли.
"Нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — добавила Попова.
Она отметила, что люди привыкают к новой реальности и многому научились за время пандемии.
Вирус, в свою очередь, тоже учится жить в человеческой популяции, добавила главный санитарный врач России.

"Это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче, притом что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Мы должны научиться с вами жить так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось, притом что вирус останется с нами, сегодня это очевидно".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Анна Попова
Она также констатировала, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается. Глава Роспотребнадзора отметила, что в стране уже многое сделано и делается все для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
Число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,3 миллиона человек, свыше 342 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Пусть носят кому нравится, мне нет, я и не собираюсь.
25 мая, 18:05
zzelip999
100310343
Летом,в жару ходить в масках и перчатках??
25 мая, 17:58
Анатолий Фурсов
61918418
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