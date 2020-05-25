Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два

"Это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче, притом что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Мы должны научиться с вами жить так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось, притом что вирус останется с нами, сегодня это очевидно".