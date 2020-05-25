Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Масочный режим придется соблюдать в ближайший месяц или два, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга о восстановлении туристической отрасли.
"Нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — добавила Попова.
Она отметила, что люди привыкают к новой реальности и многому научились за время пандемии.
Вирус, в свою очередь, тоже учится жить в человеческой популяции, добавила главный санитарный врач России.
"Это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче, притом что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Мы должны научиться с вами жить так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось, притом что вирус останется с нами, сегодня это очевидно".
Она также констатировала, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается. Глава Роспотребнадзора отметила, что в стране уже многое сделано и делается все для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
Число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,3 миллиона человек, свыше 342 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.