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РИА Наука
2020-05-25T18:29
https://ria.ru/20200525/1571966673.html
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
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РИА Новости

Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь

18:00 25.05.2020 (обновлено: 18:29 25.05.2020)
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© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя
© Depositphotos / silian
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американские ученые выявили 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Девятнадцать из них обнаружены впервые, и многие имеют общие связи с психическими расстройствами, поведением и когнитивными способностями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
Американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов провели геномный анализ более 435 тысяч человек на предмет поиска генов, определяющих предрасположенность человека к алкогольной зависимости и связанных с этим психических расстройств. Ученые хотели понять, можно ли по генам определить, у кого употребление алкоголя с высокой долей риска приведет к расстройствам и зависимости.
Исследователи выявили 29 таких генетических факторов риска, из которых десять были известны и ранее, а 19 — выявлены впервые.
"Новые данные в три раза превышают число известных генетических локусов риска, связанных с проблемным употреблением алкоголя", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Джоэла Гелернтера (Joel Gelernter), профессора Фонда психиатрии и профессора генетики и нейробиологии Йельского университета.
Исследование включало анализ геномов людей европейского происхождения, находящихся в четырех отдельных биобанках. Авторы искали общие локусы — местоположения определенных генов в последовательности у людей с алкоголизмом или заболеваниями, связанными с употреблением алкоголя. Отдельно ученые анализировали информацию о генетических факторах риска возникновения ряда психических расстройств.
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Объединение данных двух генетических исследований и их совместный анализ показали, что существуют генетические связи между проблемным употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога, а также поведением и способностью к обучению. Используя технику менделевской рандомизации — математического метода, которым пользуются биологи для обработки генетической информации, — ученые определили, как влияют друг на друга связанные признаки.
"Это дает нам возможность понять причинно-следственные связи между такими проблемными признаками употребления алкоголя, как психиатрические состояния, рискованное поведение и когнитивные способности", — говорит ведущий автор исследования Ханг Чжоу (Hang Zhou), научный сотрудник в области психиатрии из Йельского университета.
Ученые также выяснили, что обнаруженные ими факторы риска передаются по наследству не только на уровне мозга, но и в консервативных регуляторных областях генома, которые отвечают за определенные биологические функции.
Авторы считают, что выявленные ими генетические факторы алкоголизма и связанных с ним медицинских и поведенческих проблем позволят правильнее оценить риск употребления спиртного для каждого конкретного человека.
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