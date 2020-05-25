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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:14
https://ria.ru/20200525/1571966530.html
Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1036x0_80_0_0_e701ea20c2a0d04964c2a407cbd07987.jpg
РИА Новости

Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

16:57 25.05.2020 (обновлено: 17:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется, это совершено безусловный факт. Ежедневное количество регистрирующихся... случаев инфицирования снижается", - заявила Попова на брифинге.
Она отметила, что в стране уже многое сделано и делается все для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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