Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется, это совершено безусловный факт. Ежедневное количество регистрирующихся... случаев инфицирования снижается", - заявила Попова на брифинге.
Она отметила, что в стране уже многое сделано и делается все для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.