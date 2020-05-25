ОНФ запустил опрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт проверит ситуацию с реализацией мер поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в период пандемии коронавируса, сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, гендиректор группы компаний "Камаз" Сергей Когогин.
Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Совету по стратегическому планированию и национальным проектам совместно с ОНФ проверить, как исполняются ключевые поручения по поддержке граждан и экономики в период пандемии.
"Опрос, который проводит ОНФ по поручению президента РФ Владимира Путина по эффективности реализации принимаемых правительством России мер поддержки малого и среднего бизнеса, является уникальной возможностью прямого диалога предпринимательского сообщества с властью, поскольку результаты проведенного опроса будут оперативно обработаны и доведены до правительства для улучшения действующих механизмов поддержки и принятия новых неотложных мер", – цитирует Когогина пресс-служба ОНФ.
В ходе исследования предприниматели смогут ответить на вопросы о том, работает ли механизм кредитных каникул, проводятся ли в их компании проверки, может ли организация получить беспроцентный кредит или субсидии на выплату зарплат, работает ли мораторий на возбуждение дел о банкротстве со стороны кредиторов. Анкета размещена на интернет-портале ОНФ "Народный контроль".
"Каждый, кто пройдет опрос, внесет свой личный вклад в улучшение мер поддержки, так как по итогам опроса будет сформирован доклад, который Народный фронт представит первому лицу страны", – отметил член центрального штаба ОНФ, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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