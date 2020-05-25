ОНФ запустил опрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

"Опрос, который проводит ОНФ по поручению президента РФ Владимира Путина по эффективности реализации принимаемых правительством России мер поддержки малого и среднего бизнеса, является уникальной возможностью прямого диалога предпринимательского сообщества с властью, поскольку результаты проведенного опроса будут оперативно обработаны и доведены до правительства для улучшения действующих механизмов поддержки и принятия новых неотложных мер", – цитирует Когогина пресс-служба ОНФ.

В ходе исследования предприниматели смогут ответить на вопросы о том, работает ли механизм кредитных каникул, проводятся ли в их компании проверки, может ли организация получить беспроцентный кредит или субсидии на выплату зарплат, работает ли мораторий на возбуждение дел о банкротстве со стороны кредиторов. Анкета размещена на интернет-портале ОНФ "Народный контроль".