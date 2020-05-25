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2020-05-25T16:55
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Почти 16 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества
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РИА Новости

Почти 16 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества

16:55 25.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Почти 16 тысяч человек остались без электричества после прошедшего в Свердловской области штормового ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе "МРСК Урала" - "Свердловэнерго".
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник.
"Под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в пригородах Екатеринбурга. Речь идет о Белоярском, Сысертском городских округах. Также наблюдаются точечные нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды. В настоящее время без электроснабжения остается порядка 16 тысяч человек, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала "Свердловэнерго", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что аварийно-восстановительные бригады мобилизованы, повреждения устраняют 47 бригад в составе 175 человек. Специалисты компании планируют возобновить электроснабжение большей части отключенных потребителей в ближайшие 1,5 часа, подчеркнули в пресс-службе компании.
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