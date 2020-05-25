Почти 16 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества

Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник.

Она уточнила, что аварийно-восстановительные бригады мобилизованы, повреждения устраняют 47 бригад в составе 175 человек. Специалисты компании планируют возобновить электроснабжение большей части отключенных потребителей в ближайшие 1,5 часа, подчеркнули в пресс-службе компании.