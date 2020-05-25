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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:55
https://ria.ru/20200525/1571966367.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 239
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 239

16:55 25.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 мая - РИА Новости. В Сербии за сутки один человек скончался от COVID-19, всего выявлено свыше 11,1 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. С 15.00 (16.00 мск) минувшего четверга до 15.00 пятницы в стране не было жертв COVID, с пятницы на субботу скончался один человек, с субботы на воскресенье также не было умерших.
"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 239 человек. Выявлено 34 новых зараженных, всего 11 193 больных", - заявил минздрав в понедельник.
Отмечается, что всего выздоровели 5 920 человек.
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Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИвица ДачичЧерногорияСеверная МакедонияБосния и ГерцеговинаВ мире
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