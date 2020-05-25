В Сербии число жертв коронавируса достигло 239

БЕЛГРАД, 25 мая - РИА Новости. В Сербии за сутки один человек скончался от COVID-19 , всего выявлено свыше 11,1 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. С 15.00 (16.00 мск) минувшего четверга до 15.00 пятницы в стране не было жертв COVID, с пятницы на субботу скончался один человек, с субботы на воскресенье также не было умерших.

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 239 человек. Выявлено 34 новых зараженных, всего 11 193 больных", - заявил минздрав в понедельник.

Отмечается, что всего выздоровели 5 920 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Северной Македонии и Албании. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории