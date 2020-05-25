Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 7,1 тысячи

КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 54, до 7147, всего умер 261 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 256 из которых стали летальными.

"Еще 54 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7147. Всего 3802 человека были вылечены, а 261 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.