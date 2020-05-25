Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:55
https://ria.ru/20200525/1571966309.html
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 7,1 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_0:252:3071:1979_1036x0_80_0_0_ef3824437ea2eab7ffbda37732d9ff33.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 7,1 тысячи

16:54 25.05.2020 (обновлено: 16:55 25.05.2020)
133
© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 54, до 7147, всего умер 261 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 256 из которых стали летальными.
"Еще 54 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7147. Всего 3802 человека были вылечены, а 261 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии хотят с 1 июня снять большинство ограничений
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 239
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии число заболевших COVID-19 приблизилось к семи тысячам
Президент Молдавии Игорь Додон
В Молдавии 2020 год объявили Годом медицинского работника
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 256
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Еще один депутат парламента Молдавии заразился коронавирусом
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук считает, что падение ВВП Украины в 2020 году составит более 10%
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4271
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
В ТПП предложили предоставить турбизнесу отсрочку по уплате налогов
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2882
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния