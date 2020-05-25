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2020-05-25T16:54
https://ria.ru/20200525/1571966182.html
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
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РИА Новости

МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран

16:54 25.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Передача данных, полученных странами-участницами Договора по открытому небу, третьим странам, не являющихся его участницами, будет грубым нарушением "буквы и духа" договора, это нужно исключить, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"По договору любое государство-участник может запросить у другого государства-участника информацию о полете, то есть фотопленку. Естественно, для третьих государств-неучастников договора это не предусматривается", - сказал он.
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"Если исходить из буквы и духа Договора (по открытому небу), то это (передача данных государствам-неучастникам) должно быть исключено. В противном случае это будет грубым нарушением тех обязательств, которые государства-участники берут на себя", - подчеркнул Грушко.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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РоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоСШАБезопасностьВ мире
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