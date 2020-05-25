МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран

"По договору любое государство-участник может запросить у другого государства-участника информацию о полете, то есть фотопленку. Естественно, для третьих государств-неучастников договора это не предусматривается", - сказал он.

"Если исходить из буквы и духа Договора (по открытому небу), то это (передача данных государствам-неучастникам) должно быть исключено. В противном случае это будет грубым нарушением тех обязательств, которые государства-участники берут на себя", - подчеркнул Грушко.