В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Говорить о первом этапе снятия ограничений мы пока не можем", - сказал он на заседании регионального оперштаба в понедельник.

"У нас рекордный прирост количества заболевших… в пятницу, субботу, воскресенье… (Сейчас) 699 инфицированных на территории Вологодской области, и по этому показателю мы видим, что коэффициент распространения (коронавируса) превышает 1… Это не позволяет нам надеяться, что мы можем допустить (открытие) предприятий первой волны (снятия мер по COVID-19 – ред.) на этой неделе", - отметил губернатор.