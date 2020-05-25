В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Вологодская область, где за сутки подтверждено еще 34 случая коронавируса, пока не готова к первому этапу снятия ограничений по COVID-19, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Говорить о первом этапе снятия ограничений мы пока не можем", - сказал он на заседании регионального оперштаба в понедельник.
По словам Кувшинникова, эта ситуация, предположительно, сохранится до конца недели.
"У нас рекордный прирост количества заболевших… в пятницу, субботу, воскресенье… (Сейчас) 699 инфицированных на территории Вологодской области, и по этому показателю мы видим, что коэффициент распространения (коронавируса) превышает 1… Это не позволяет нам надеяться, что мы можем допустить (открытие) предприятий первой волны (снятия мер по COVID-19 – ред.) на этой неделе", - отметил губернатор.
Он уточнил, что прирост количества заразившихся коронавирусом в регионе обусловлен как очагами в медицинских учреждениях, так и вспышками среди работников подрядных организаций, которые работают в Череповце вахтовым методом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.