В Молдавии 2020 год объявили Годом медицинского работника

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что подписал указ и объявил 2020 год Годом медицинского работника в республике.

"Принимая во внимание важнейшую роль здоровья в жизни каждого человека и высоко оценивая большие усилия медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса, я подписал сегодня указ об объявлении 2020-го Годом медицинского работника в Молдавии", - сообщил Додон на своей странице в Facebook

Президент сообщил, что также создана Национальная комиссия по проведению мероприятий, приуроченных к Году медицинского работника, в которую войдут врачи, депутаты, члены правительства, аппарата президента, руководители лечебных учреждений. До 10 июня они должны разработать комплексную программу в этом направлении.

"Уже начаты многие инициативы по поддержке сферы здравоохранения, в том числе о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников. Кроме того, вручаются Почетные дипломы президента Молдавии лучшим кадрам в здравоохранении", - добавил Додон.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 256 из которых стали летальными.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.