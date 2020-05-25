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2020-05-25T16:41
https://ria.ru/20200525/1571965385.html
В Молдавии 2020 год объявили Годом медицинского работника
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РИА Новости

В Молдавии 2020 год объявили Годом медицинского работника

16:41 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что подписал указ и объявил 2020 год Годом медицинского работника в республике.
"Принимая во внимание важнейшую роль здоровья в жизни каждого человека и высоко оценивая большие усилия медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса, я подписал сегодня указ об объявлении 2020-го Годом медицинского работника в Молдавии", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.
Президент сообщил, что также создана Национальная комиссия по проведению мероприятий, приуроченных к Году медицинского работника, в которую войдут врачи, депутаты, члены правительства, аппарата президента, руководители лечебных учреждений. До 10 июня они должны разработать комплексную программу в этом направлении.
"Уже начаты многие инициативы по поддержке сферы здравоохранения, в том числе о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников. Кроме того, вручаются Почетные дипломы президента Молдавии лучшим кадрам в здравоохранении", - добавил Додон.
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Ранее власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 256 из которых стали летальными.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь ДодонВОЗМолдавияВ мире
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