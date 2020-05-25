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2020-05-25T16:37
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Медведчук считает, что падение ВВП Украины в 2020 году составит более 10%
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РИА Новости

Медведчук считает, что падение ВВП Украины в 2020 году составит более 10%

16:37 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что падение ВВП Украины в этом году на фоне коронавируса составит более 10% и, если не будет радикального изменения экономического курса, страну ждут плачевные результаты.
"Приблизительные подсчеты падения ВВП по итогам этого года – не 5, 7, 9%, как прогнозировалось ранее, а за 10%. Если нет реальных планов по восстановлению экономики (а они могут быть только через радикальное изменение экономического курса), нас ждут плачевные результаты", - заявил Медведчук в понедельник в своем микроблоге в Twitter.
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Ранее Глава Национального банка Украины Яков Смолий дал прогноз, что из-за коронавируса в 2020 году ожидается падение экономики страны на 5% вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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Виктор МедведчукУкраинаВ мире
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