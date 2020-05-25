Медведчук считает, что падение ВВП Украины в 2020 году составит более 10%

Украина сумела спасти свои банки от экономики

Украина сумела спасти свои банки от экономики

Ранее Глава Национального банка Украины Яков Смолий дал прогноз, что из-за коронавируса в 2020 году ожидается падение экономики страны на 5% вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%.