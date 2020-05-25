Медведчук считает, что падение ВВП Украины в 2020 году составит более 10%

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что падение ВВП Украины в этом году на фоне коронавируса составит более 10% и, если не будет радикального изменения экономического курса, страну ждут плачевные результаты.
"Приблизительные подсчеты падения ВВП по итогам этого года – не 5, 7, 9%, как прогнозировалось ранее, а за 10%. Если нет реальных планов по восстановлению экономики (а они могут быть только через радикальное изменение экономического курса), нас ждут плачевные результаты", - заявил Медведчук в понедельник в своем микроблоге в Twitter.
21 мая, 08:00Украина сумела спасти свои банки от экономики
Ранее Глава Национального банка Украины Яков Смолий дал прогноз, что из-за коронавируса в 2020 году ожидается падение экономики страны на 5% вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.