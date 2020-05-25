В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
По данным МЧС, штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 25 и 26 мая, местами в регионе ожидаются грозы, град, ливневые дожди и шквалистый ветер до 28 метров в секунду.
По данным екатеринбургской администрации, городские службы благоустройства и ремонтные службы гортранса сразу после завершения урагана приступили к ликвидации последствий разгула стихии. В первую очередь ликвидируются обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, а также убираются деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары. В ликвидации последствий урагана задействованы более 50 человек и 15 единиц техники. Работы ведутся во всех районах города и могут занять более трех часов, при этом, как отметили в мэрии, "оценить масштабы последствий урагана пока сложно".
"Вызов был скорой помощи к мужчине, у которого травма головы от отлетающего чего-то. Вызывали жители дома, которые в это время находились в квартире. Они тут же сразу перезвонили второй раз на скорую помощь и сказали, что его сами увезли в больницу. Поэтому бригада не выезжала, и мы не знаем его фамилии пока. Но какая-то травма головы там есть", - сказали агентству в горздраве.
В аэропорту "Кольцово" сообщили РИА Новости, что из-за непогоды был задержан рейс в Уфу – по расписанию самолет должен был вылететь 14.45 мск, но был задержан на час и вылетел лишь в 15.48 мск. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.