В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра

"Вызов был скорой помощи к мужчине, у которого травма головы от отлетающего чего-то. Вызывали жители дома, которые в это время находились в квартире. Они тут же сразу перезвонили второй раз на скорую помощь и сказали, что его сами увезли в больницу. Поэтому бригада не выезжала, и мы не знаем его фамилии пока. Но какая-то травма головы там есть", - сказали агентству в горздраве.