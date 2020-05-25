ОНФ выяснит, с какими проблемами сталкиваются семьи при получении выплат

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт запускает опрос о реализации мер поддержки семей с детьми в РФ в период пандемии, его результаты будут представлены президенту РФ Владимиру Путину к 15 июня, сообщил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
"Сегодня мы совместно с нашими партнерами из АСИ (Агентство стратегических инициатив - ред.) хотим обратиться к семьям с детьми, выяснить, как происходит оформление и получение назначенных президентом выплат. Доклад, в соответствии с поручением, будет представлен главе государства к 15 июня", – цитирует Кузнецова пресс-служба ОНФ.
В ходе опроса гражданам РФ будет предложено ответить, с какими проблемами они столкнулись при получении временной ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет, единовременной выплаты гражданам с детьми от 3 до 16 лет, ежемесячной выплаты за первого и второго ребёнка до 3 лет, а также в связи с увеличением пособия по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка.
Опрос на соответствующем сайте сможет пройти любой желающий. Все данные анонимны.
Кузнецов напомнил, что это будет уже третий оперативный мониторинг, который проводит ОНФ во время распространения коронавирусной инфекции. Первое исследование было посвящено выплатам медицинским работникам в период коронавируса. О его результатах ОНФ доложил президенту РФ. Второй мониторинг был посвящен реализации мер поддержки самозанятых и безработных граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.