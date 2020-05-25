ОНФ выяснит, с какими проблемами сталкиваются семьи при получении выплат

В ходе опроса гражданам РФ будет предложено ответить, с какими проблемами они столкнулись при получении временной ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет, единовременной выплаты гражданам с детьми от 3 до 16 лет, ежемесячной выплаты за первого и второго ребёнка до 3 лет, а также в связи с увеличением пособия по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка.