В ТПП предложили предоставить турбизнесу отсрочку по уплате налогов

"Рассмотреть для сферы туризма возможность введения отсрочки по уплате НДС, начисленного за начало 2020-го и остаток 2019 года, на шесть месяцев от установленной даты платежа, а также аналогичной отсрочки по уплате ранее возникшего налога на прибыль", - говорится в документе.