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2020-05-25T16:51
https://ria.ru/20200525/1571964796.html
В ТПП предложили предоставить турбизнесу отсрочку по уплате налогов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155543/73/1555437377_0:229:2944:1885_1036x0_80_0_0_a12425ca5dcef14fe3041b03d63cac93.jpg
РИА Новости

В ТПП предложили предоставить турбизнесу отсрочку по уплате налогов

16:51 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения для туристических компаний полугодовой отсрочки по уплате НДС и налога на прибыль, следует из предложений палаты, направленных на восстановление экономики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Катырин направил Мишустину письмо с предложениями, направленными на восстановление экономики после пандемии коронавируса, для включения в общенациональный план действий.
"Рассмотреть для сферы туризма возможность введения отсрочки по уплате НДС, начисленного за начало 2020-го и остаток 2019 года, на шесть месяцев от установленной даты платежа, а также аналогичной отсрочки по уплате ранее возникшего налога на прибыль", - говорится в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, заморожена работа туристических компаний и гостиничного бизнеса.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинСергей КатыринЭкономика
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