В ТПП предложили предоставить турбизнесу отсрочку по уплате налогов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения для туристических компаний полугодовой отсрочки по уплате НДС и налога на прибыль, следует из предложений палаты, направленных на восстановление экономики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Катырин направил Мишустину письмо с предложениями, направленными на восстановление экономики после пандемии коронавируса, для включения в общенациональный план действий.
"Рассмотреть для сферы туризма возможность введения отсрочки по уплате НДС, начисленного за начало 2020-го и остаток 2019 года, на шесть месяцев от установленной даты платежа, а также аналогичной отсрочки по уплате ранее возникшего налога на прибыль", - говорится в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, заморожена работа туристических компаний и гостиничного бизнеса.