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В Великобритании готовят план поддержки стратегически значимых компаний
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РИА Новости

В Великобритании готовят план поддержки стратегически значимых компаний

16:33 25.05.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании готовит план поддержки стратегически важных компаний в исключительных ситуациях в условиях пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в министерстве финансов страны.
По словам представителя минфина, в Соединенном королевстве уже применяются беспрецедентные меры по поддержке бизнеса и экономики. Кроме господдержки, компании пользуются существующими рыночными механизмами, такими как поддержка акционеров, банковское кредитование и коммерческое финансирование.
"В исключительных обстоятельствах, когда жизнеспособная компания исчерпала все возможности и ее неудача непропорционально нанесла бы ущерб экономике, мы можем рассмотреть вопрос о поддержке на крайний случай", - отметили в ведомстве.
"Мы внедряем разумное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, и любая такая поддержка будет осуществляться на условиях, защищающих налогоплательщика", - добавил собеседник агентства.
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О помощи, которая будет оказываться компаниям, правительство намерено сообщать парламенту.
По данным британских СМИ, в список стратегически важных компаний могут попасть предприятия авиационной, аэрокосмической, автомобильной отраслей, металлургические предприятия.
В исключительных случаях правительство может пойти на покупку доли в компаниях, испытывающих финансовые проблемы.
На поддержку экономики в условиях пандемии правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам. Сотрудникам фирм, временно оставшимся без работы, выплачивают компенсации в размере до 80% от зарплаты.
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