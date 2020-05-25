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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:41
https://ria.ru/20200525/1571964479.html
Коронавирус выявили у первого зампреда правительства Ульяновской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965177_0:78:960:618_1036x0_80_0_0_c3ba8388f602fc7e2bc71877206994f8.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у первого зампреда правительства Ульяновской области

16:30 25.05.2020 (обновлено: 16:41 25.05.2020)
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© Фото : страница Марины Алексеевой на FacebookМарина Алексеева
Марина Алексеева
© Фото : страница Марины Алексеевой на Facebook
САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, она лечится дома, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь.
"Да, у Марины Евгеньевны, действительно, подтвердился COVID-19. Первый тест был отрицательный, второй – положительный. Она находится на домашней самоизоляции, лечится дома", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Алексеева чувствует себя удовлетворительно, у контактных с ней лиц взяты анализы на коронавирус.
Ранее сообщалось, что COVID-19 подтвердился у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина и его заместителя Евгения Лазарева, оба ушли на самоизоляцию.
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Всего в Ульяновской области выявлены 1959 случаев заболевания коронавирусом, 506 человек выздоровели, шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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