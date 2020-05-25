Коронавирус выявили у первого зампреда правительства Ульяновской области

САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, она лечится дома, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь.

"Да, у Марины Евгеньевны, действительно, подтвердился COVID-19. Первый тест был отрицательный, второй – положительный. Она находится на домашней самоизоляции, лечится дома", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Алексеева чувствует себя удовлетворительно, у контактных с ней лиц взяты анализы на коронавирус.

Ранее сообщалось, что COVID-19 подтвердился у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина и его заместителя Евгения Лазарева, оба ушли на самоизоляцию.

Всего в Ульяновской области выявлены 1959 случаев заболевания коронавирусом, 506 человек выздоровели, шестеро скончались.