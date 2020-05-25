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2020-05-25T16:30
https://ria.ru/20200525/1571964411.html
Родители подростка, избившего сверстника в Москве, выплатят компенсацию
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РИА Новости

Родители подростка, избившего сверстника в Москве, выплатят компенсацию

16:30 25.05.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бутырский суд Москвы обязал родителей подростка, избившего сверстника до сотрясения мозга, выплатить пострадавшему почти 65 тысяч рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
В суде отметили, что 15-летний молодой человек на остановке один раз ударил ровесника кулаком в лицо, причинив повреждения: гематомы правой окоглазной области, кровоизлияние правого глазного яблока, перелом глазной орбиты, сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное дело и мировой судья назначила нападавшему принудительные меры воспитательного воздействия, передав под надзор родителей и отдела по делам несовершеннолетних московской полиции.
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После этого родители пострадавшего подростка обратились в суд с гражданским иском. Они требовали возместить расходы на лекарства и моральный вред в размере 300 тысяч рублей.
"Суд постановил взыскать с несовершеннолетнего ответчика в лице его законного представителя в пользу истца расходы на приобретение лекарств в размере 4 505 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 10 000 рублей", - отметили в пресс-службе.
Решение вступило в законную силу.
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