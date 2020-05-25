Родители подростка, избившего сверстника в Москве, выплатят компенсацию

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бутырский суд Бутырский суд Москвы обязал родителей подростка, избившего сверстника до сотрясения мозга, выплатить пострадавшему почти 65 тысяч рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.

В суде отметили, что 15-летний молодой человек на остановке один раз ударил ровесника кулаком в лицо, причинив повреждения: гематомы правой окоглазной области, кровоизлияние правого глазного яблока, перелом глазной орбиты, сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное дело и мировой судья назначила нападавшему принудительные меры воспитательного воздействия, передав под надзор родителей и отдела по делам несовершеннолетних московской полиции.

После этого родители пострадавшего подростка обратились в суд с гражданским иском. Они требовали возместить расходы на лекарства и моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

"Суд постановил взыскать с несовершеннолетнего ответчика в лице его законного представителя в пользу истца расходы на приобретение лекарств в размере 4 505 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 10 000 рублей", - отметили в пресс-службе.