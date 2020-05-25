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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:39
https://ria.ru/20200525/1571964385.html
Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных
https://cdn22.img.ria.ru/images/151083/28/1510832862_0:400:2622:1875_1036x0_80_0_0_62fbcabc19b026a4a61c29014b0532ac.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

16:30 25.05.2020 (обновлено: 16:39 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев", - сообщил мэр.
Собянин добавил, что потребность в допуске волонтеров очевидна, так как более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу.
Кроме того, мэр добавил, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоо­защитных организаций был выработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных.
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Так для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтёр". Для поездок в приют нужно получить волон­терский цифровой пропуск.
"Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток – строго обязательно" , - отметил мэр.
Собянин добавил, что прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться и в ближайшее время планируется дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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