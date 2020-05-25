Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Волонтеры в Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев", - сообщил мэр.

Собянин добавил, что потребность в допуске волонтеров очевидна, так как более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу.

Кроме того, мэр добавил, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоо­защитных организаций был выработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных.

Так для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ " Мосволонтёр ". Для поездок в приют нужно получить волон­терский цифровой пропуск.

"Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток – строго обязательно" , - отметил мэр.

Собянин добавил, что прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться и в ближайшее время планируется дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений.